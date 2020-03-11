Одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина должны начаться в эти минуты в центре Москвы

Их участники хотят прийти к памятнику князю Владимиру, где уже накануне проводились подобные акции. Сообщалось, что во вторник вечером туда пришли около ста человек. В Петербурге у гостиного двора сегодня также проходят одиночные пикеты за сменяемость власти. В них участвуют, в том числе, депутаты законодательного собрания города от партии «Яблоко», — пишет интернет-издание «Фонтанка».