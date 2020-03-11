Одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина должны начаться в эти минуты в центре Москвы

Их участники хотят прийти к памятнику князю Владимиру, где уже накануне проводились подобные акции. Сообщалось, что во вторник вечером туда пришли около ста человек. В Петербурге у гостиного двора сегодня также проходят одиночные пикеты за сменяемость власти. В них участвуют, в том числе, депутаты законодательного собрания города от партии «Яблоко», — пишет интернет-издание «Фонтанка».
2020-03-11T19:31:00+03:00
2020-03-11T19:31:16+03:00
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19:31, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…