Собеседник: Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Мишустина

Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник». Владелец кредитного учреждения арестован за хищения, напоминает издание. Американские фирмы родственника Михаила Мишустина Александра Удодова зарегистрированы по одному адресу с фирмами его друга и соседа по квартире в США Валентина Ласкова. Тот является основателем «Пересвет Групп», уточняет «Собеседник». Именно банк «Пересвет», напоминает издание, был уполномоченным кредитным учреждением Федеральной налоговой службы, когда ею руководил Мишустин. Компания «Пересвет-Инвест» разорилась в прошлом году. Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Удодов на похищенные через налоговую службу средства купил пять квартир в Нью-Йорке.