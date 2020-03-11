Мэрия Москвы отказалась согласовывать шествие и митинг в поддержку политзаключенных

Акцию хотели провести в пятницу в центре города. По словам организаторов, чиновники столичной администрации предложили перенести место проведения в Люблино, где последние годы проходил «Русский марш». Однако, активисты на эту площадку не согласились. В качестве альтернативы они предлагали три возможных места для митинга – у здания ФСБ на Лубянке, у памятника героям революции 1905 года и возле памятника Суворову. Теперь же они собираются провести в пятницу одиночные пикеты возле здания ФСБ на Лубянке.