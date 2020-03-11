Сенатор от Иркутской области Мархаев не боится возможных последствий голосования против поправок в Конституцию

Об этом член верхней палаты парламента и представитель КПРФ сказал интернет-изданию «Фонтанка». Мархаев был единственным, кто выступил против закона о поправках. Еще три сенатора, в том числе представитель Тувы Людмила Нарусова, воздержались. За поправки проголосовали 160 человек. Вячеслав Мархаев также известен тем, что выступал в Совете Федерации против пенсионной реформы. Минувшим летом сенатор раскритиковал действия силовиков во время акций протеста в Москве.
2020-03-11T18:31:00+03:00
2020-03-11T18:31:38+03:00
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18:31, 11 марта 2020
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