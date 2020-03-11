Сенатор от Иркутской области Мархаев не боится возможных последствий голосования против поправок в Конституцию

Об этом член верхней палаты парламента и представитель КПРФ сказал интернет-изданию «Фонтанка». Мархаев был единственным, кто выступил против закона о поправках. Еще три сенатора, в том числе представитель Тувы Людмила Нарусова, воздержались. За поправки проголосовали 160 человек. Вячеслав Мархаев также известен тем, что выступал в Совете Федерации против пенсионной реформы. Минувшим летом сенатор раскритиковал действия силовиков во время акций протеста в Москве.