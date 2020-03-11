Бывший вице-президент США Джо Байден продолжает лидировать на демократических праймериз по итогам очередного супервторника. Он смог заручиться поддержкой большего числа делегатов национального съезда. Разница между ним и сенатором Берни Сандерсом – более ста делегатов. Байден считает, что они оба должны бороться против Дональда Трампа.