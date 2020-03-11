Сегодня станут известны еще два четвертьфиналиста Лиги Чемпионов

Ливерпуль принимает на своем поле мадридский Атлетико, а Пари-сен-Жермен играет в Париже с Боруссией.

В Мадриде Атлетико победил обладателей титула со счетом 1:0. Казалось бы, преимущество не слишком большое, но, во-первых, оно весьма удобное для испанцев, а во-вторых, Ливерпуль после выдающейся серии без поражений начал давать сбои. Из пяти последних матчей мерисайдцы проиграли три, причем 7 марта они уступили Борнмуту. Вообще с испанцами Ливерпуль играет неважно и ему будет крайне сложно сквитать даже один гол. Атлетико очень хорош в обороне.

У Пари Сен-Жермен задача не в пример легче. Французы хоть и проиграли Боруссии в гостях, но всего лишь один мяч, более того забили сами, так что теоретически им хватит всего гола, а они способны на большее, тем более, что соперники не выглядят монолитом. Зато у Боруссии есть Эрлинг Холланд. Половина Европы спрашивает когда же он закончит забивать, а другая надеется, что никогда. Оба мяча в ворота парижан заслуга этого вундеркинда. Он способен на чудеса, значит способна и Боруссия.

Телеканал Матч ТВ покажет встречу Ливерпуля и Атлетико, начиная с 22 часов 50 минут.