Жителей дагестанского Дербента не могут найти на Северном Кавказе уже целый месяц

Они ездили в Чечню, родственники пропавших считают, что их похитили местные силовики. До поездки один из дагестанцев в соцсетях оскорблял главу Чечни Рамзана Кадырова.

Родные Сеидайдина Мустафаева, Хакима Аскерова и Ниллана Алиева сбились с ног. Они не раз связывались с полицией и ФСБ, но информации о жителях Дербента до сих пор нет. Поездка в Грозный в ночь на 10 февраля, оттуда 35-летний Мустафаев выложил видео, как курит сигарету на фоне мечети «Сердце Чечни». Днём 10го числа с ним связаться по телефону уже не могли. Что с ним случилось – родственники и друзья в Дагестане не знают. Непонятно также куда делись остальные люди, которые были с ним в машине. Самый молодой из группы, которую ищут, Алиев, ему 30 лет, Аскерову 62. Несмотря на большую разницу в возрасте он поддерживал отношения с Мустафаевым, поскольку в своё время дружил с его отцом. Жене Мустафаевой сначала сказали, что мужа якобы задержали в Махачкале. Поиски в отделах полиции дагестанской столицы не увенчались успехом. Затем супруге пропавшего сообщили, что машина уехала в Грозный, пишет Медиазона. Знакомые в ГИБДД отследили по камерам видеонаблюдения. Обратно машина не вернулась.

Мать Алиева в свою очередь рассказала о звонке сына вскоре после того как он оказался в Чечне. Он поведал, что остановился с приятелями в гостинице в Грозном. Пожилая женщина этому очень удивилась, поскольку до этого речи о поездке в соседнюю республику не было. Жена Мустафаева также призналась: её муж нелицеприятно высказывался в адрес Рамзана Кадырова. Именно по этой причине чеченские силовики могли похитить Мустафаева и двух человек, которые были с ним. По её словам, она не раз просила мужа не выкладывать цитата «злые видео», но он продолжал это делать. Напомним, ранее Кадыров угрожал ломать пальцы за оскорбительные комментарии в интернете.

Мать Алиева в феврале дважды выходила к зданию администрации Дербента с плакатом, обращённым к главе Чечни и просьбой найти сына, но реакции от Кадырова не было.