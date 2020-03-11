Мосгорсуд оставил под стражей экс-полицейского Ляховца, которого следствие считает организатором задержания Голунова

Мосгорсуд оставил под стражей экс-полицейского Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова. Сегодня также рассматривались апелляции на арест других обвиняемых по этому делу.

Первое заседание было по жалобе бывшего оперативника УВД по ЗАО Максима Уметбаева. Он принес извинения Ивану Голунову за то, что ударил его при задержании. Сказал, что ему стыдно за этот поступок, его действия были непрофессиональны. Сам журналист в Telegram-канале отвели на это словами: «Спасибо Максиму за эти слова». Он выразил надежду на то, что судебное разбирательство будет справедливым. Суд, между тем, оставил Уметбаева в СИЗО. Следом рассматривалась жалоба на арест экс-полицейского Дениса Коновалова, но она уже была неактуальная – после того как Коновалов признался и дал показания на своего начальника Игоря Ляховца, его перевели под домашний арест.

Далее суд приступил к апелляции самого Ляховца. Он присутствовал на заседании по видеосвязи ис самого начала зачитал заранее подготовленную речь.

Бывший начальник отделения по контролю за наркотиками УВД по ЗАО подчеркивал, что это дело – плод художественного вымысла следователей, нет доказательств его причастности к преступлению, как и законных оснований для содержания его под стражей. В своей речи он отметил, что не планирует сбегать и никак не может уничтожить доказательства по делу – они за время следствия уже должны были быть все исследованы. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин позже отметил, что Ляховец действительно не может повлиять на доказательства: все, что можно было уничтожить, уже уничтожено. По его словам, в частности были удалены видеозаписи, сделанные при задержании Голунова Уметбаев и Феофанов. Голунов написал в Telegram, что Ляховец сам приказал уничтожить видео обыска.

В своей речи Ляховец также заявил, что на него и его бывших подчиненных оказывают «колоссальное психологическое давление», чтобы они себя оговорили, потому что, цитата, «формально сфабрикованное дело иначе доказывать нечем». Бывший полицейский также пожаловался на условия содержания: он рассказал, что ему приходилось носить тесную робу, к нему подсаживали уже судимого, а теперь содержат в камере в одиночестве «не как офицера, а как террориста или изменника Родины». Адвокат Ляховца сказал, что его подзащитного государство сделало «козлом отпущения», чтобы «задобрить» активную часть общества, выступившую в поддержку Голунова. Суд, между тем, посчитал, что решение о помещении обвиняемого под стражу было законным и обоснованным.

По делу Ивана Голунова проходит пять экс-полицейских. По версии следствия, они подложили журналисту наркотики, в результате чего на него завели уголовное дело.