ОПЕК прогнозирует снижение спроса на нефть

Такое поведение участников рынка объясняют коронавирусом.

В отчете картеля сказано, что в 2020-ом году рынку понадобится меньше нефти, чем рассчитывали изначально. В значительной степени это связано с тем, меры по борьбе с новой болезнью привели к снижению активности в промышленном и транспортном секторах экономики Китая. Также на ситуацию повлияли вспышки коронавируса в других странах и тёплая зима в северном полушарии, из-за которой уменьшился спрос на топливо для обогрева. В ОПЕК заключили, что коронавирус имеет сильное влияние, цитирую, «на и без того хрупкую мировую экономику», конец цитаты и чтобы справиться с этим необходимы политические скоординированные действия всех участников рынка.

На это сообщение уже отреагировал курс рубля. Цена за доллар на московской бирже выросла на пятьдесят копеек, то есть почти до семидесяти двух рублей, а за евро на целый рубль, то есть до восьмидесяти одного с половиной.

Нефть марки Brent за последние несколько часов также потеряла около четырёх процентов стоимости. Вслед за ней упали и показатели российского рынка акций, которые снизились чуть более чем на полтора процента.

Министерство энергетики США в свою очередь сообщило, что ОПЕК намерены не балансировать ситуацию на рынке, а бороться за увеличение своей доли на нём. Если это действительно так, то цена на нефть может упасть еще сильнее.

Россия подготовлена лучше других стран к падению цен на нефть. Об этом сегодня говорил глава Минфина Антон Силуанов.

Сегодня на встрече с инвесторами Владимир Путин сказал, что у правительства и ЦБ достаточно ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации.