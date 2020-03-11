В Санкт-Петербурге готовится митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина

Один из организаторов мероприятия депутат Максим Резник сообщил «Эху», что в акции планируют принять участие многие оппозиционные активисты.

В Москве движение «Гражданское общество» направило в мэрию 2 уведомления о проведении митингов против изменения Конституции численностью до 4,5 тысяч человек. Это связано с распоряжением мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше 5 тысяч человек. Об этом «Эху» рассказал глава движения Михаил Светов.

Поданы две заявки на митинги на проспекте Сахарова 21 и 22 марта.

Законность указа мэра Москвы об ограничениях на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса должен оценить суд, — сказал «Эху» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Обратиться в суд могут организаторы, которым откажут в согласовании акции со ссылкой на указ Собянина, — подчеркнул Чиков.

При введении ограничений важно учитывать, в каком пространстве собираются люди – в закрытом или открытом, — сказал «Эху» директор научного информационного центра по профилактике и лечении вирусных заболеваний Георгий Викулов.