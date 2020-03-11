Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения

Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джеймс Бёрк приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения. В конце февраля суд присяжных признал 67-летнего продюсера виновным в двух преступлениях, но оправдал по наиболее тяжким обвинениям, которые предусматривали наказание вплоть до пожизненного срока.

Первый эпизод относится к 2013 году – тогда продюсер изнасиловал в отеле начинающую актрису Джессику Манн. Второй касается принуждения к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи – это произошло в квартире Вайнштейна на Манхэттене еще в 2006 году.

Обвинение настаивало на 29 годах тюрьмы для продюсера, защита же считала 5-летний срок достаточным, подчеркивая, что обвиняемый может даже не дожить до его конца.

Ранее в сексуальных домогательствах Вайнштейна обвинили больше 80 женщин, но с частью из них он смог достичь мирового соглашения, который стоил ему около 25 миллионов долларов.

Приговор, вынесенный сегодня в Нью-Йорке, может быть не окончательным – дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.