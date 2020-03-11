Совет Федерации поддержал президентский законопроект о поправках в Конституцию

Среди одобренных поправок – исключение слова «подряд» в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо. Кроме того, принятая поправка об обнулении предыдущих президентских сроков. По словам спикера Верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, последняя поправка является чрезвычайно важной.

Матвиенко считает, что выборы в 24 году будут конкурентными и еще ничего не предрешено.

Законопроект поддержали 160 сенаторов. Только один был против. Это представитель Иркутской области, коммунист Вячеслав Мархаев. Он, кстати, воздерживается от комментариев. Трое сенаторов воздержались от голосования – Василий Конников, Валерий Усатюк и Людмила Нарусова. Она, кстати, усомнилась в правильности голосования по всем поправкам сразу.

Теперь, согласно процедуре, законопроект должен будет направлен в региональные заксобрания.



Ранее сегодня Госдума одобрила президентский законопроект в окончательном, третьем чтении. Лидер «единороссов» в палате Сергей Неверов подчеркнул, что поправки не предполагают пожизненного президентства.

Владимир Жириновский на сегодняшнем заседании размышлял о том, как называть человека, который руководит Россией.

Жириновский пообещал, что ЛДПР обязательно выдвинет своего кандидата на президентских выборах в 24 году.

Владимир Путин явно не собирался уходить с поста главы государства. Для предложения об обнуления президентских сроков появился удачный повод, — сказал в эфире «Эха» политолог Станислав Белковский.

Владимир Путин обеспечил себе, как минимум, дополнительные 12 лет во власти чудом «непорочного президентства», обнулив все свои предыдущие сроки во главе страны, отмечают зарубежные наблюдатели.

Австрийское издание Стандард сравнивает расширяемую самыми разными поправками Конституцию с «большой кастрюлей густого супа, где для каждого (гражданина России) найдется что-то свое». Будучи правопреемником атеистического СССР, Москва включила в Основной закон концепт Бога, что автор публикации считает вполне оправданным, вспоминая библейское «непорочное зачатие», которое в этом случае трансформировалось в «непорочное президентство»: «Путин снова становится политическим девственником, и его предыдущие каденции попросту не считаются. Однако, отмечает наблюдатель, у этого маневра было мало общего с целомудренной стыдливостью, наоборот, речь идет об изнасиловании еще действующей конституции. Такой трюк уже использовал Лукашенко, правящий Белоруссией с 94-го года; теперь у «последнего диктатора Европы» на востоке появился достойный соперник».

Российский президент расчистил себе путь для того, чтобы править вплоть до возраста, когда он отпразднует свой 83-й день рождения. При этом, пишет Уолл-стрит джорнал, страна остается в экономической глуши чрезмерно зависит от экспорта энергоносителей; продолжительность жизни ее граждан сравнима с показателями США 70-х годов, все они беднее среднестатистических венгра или поляка, а высокие рейтинги Путина скрывают, что реально его поддерживают не более трети населения. Бросив вызов американской сланцевой индустрии, Россия пытается разрушить экономику США, однако она вряд ли в этом преуспеет. В стране, где нет верховенства закона, даже внешне стабильные лидеры не могут спать спокойно», заключает издание.

Во вторник стало понятно, что весь пересмотр конституции был затеян Путиным лишь как способ добиться обнуления сроков, пишет Нью-Йорк таймс. В таком раскладе так называемое «путинское поколение» россиян к обозначенному накануне концу его правления уже приблизится к своему сорокалетию.

Французская Либерасьон отмечает, что за последнее время Владимиру Путину удалось выбить почву из-под ног оппозиции, которая так и не вышла за пределы возмущенных протестов в соцсетях и по-настоящему не мобилизовалась.

Администрация Петербурга начала рекламировать пользу поправок в Конституцию. На свой странице в социальной сети «ВКонтакте» Смольный разместил слайд-шоу на эту тему.

Узнай, правильно ли ты понял проект, настаивает первый слайд. Тут же он разъясняет, что новые нормы закрепят социальные гарантии населения и сделают работу власти прозрачнее. Второй слайд констатирует, что все будут получать зарплату не ниже прожиточного минимума. Для Петербурга это 12 тысяч 600 рублей, но об этой сумме авторы презентации решили не говорить. Тем не менее, они упомянули, что работодатели обязаны будут этой нормы придерживаться. Не обошли вниманием в Смольном то, что пенсии станут постоянно индексировать, чиновникам запретят иметь двойное гражданство, а новые полномочия Госсовета усилят значимость регионов в управлении страной.

«Мнение всех субъектов будет услышано». Ни зачем понадобились поправки в Конституцию, ни почему их вносят с помощью всенародного голосования, но не референдума, авторы слайд-шоу не пояснили. Отдельный его кадр посвящен тому, что президент сможет избираться не более двух сроков. Неважно, подряд или нет. Вот только на слайде ничего не сказано про обнуление сроков действующего президента.

Законопроект о поправках в Конституцию должны одобрить Совет Федерации, все региональные парламенты и Конституционный суд. И только в случае одобрения Указом президента поправки вынесут на голосование