Украинское правительство ввело в стране карантин до 3 апреля

Такая мера предполагает закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий с числом участников более 200 человек, и приостановка авиасообщения с некоторыми странами. Министерство здравоохранения страны ранее подтвердило один случай заболевания коронавирусом. Кроме того, решением правительства будет закрыта часть контрольно-пропускных пунктов на границе. До этого карантин был объявлен в столице страны Киеве.
2020-03-11T17:31:00+03:00
2020-03-11T17:31:46+03:00
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17:31, 11 марта 2020
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