В деле Ивана Голунова уничтожена видеозапись задержания журналиста полицейскими

Об этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин сказал сегодня на заседании в Мосгорсуде. Там рассматривали жалобы на арест фигурантов дела – бывших полицейских. Бадамшин подчеркнул, что все доказательства, которые можно было уничтожить по этому делу, уже уничтожены.

Тем временем Мосгорсуд уже признал законным арест двух фигурантов этого дела. Жалоба еще одного была снята с рассмотрения.