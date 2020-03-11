Четверо военнослужащих пострадали при взрыве баллона в воинской части в Подмосковье

Один госпитализирован. Как рассказали в командовании Западного военного округа, ЧП произошло в подразделении, которое расположено неподалеку от Луховиц, когда солдаты сортировали металлолом. Ранее агентство ТАСС сообщало, что взрыв прогремел в гараже, где хранились автозапчасти.