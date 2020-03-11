Пассажирский самолет, о минировании которого сообщил неизвестный, не будет менять курс или просить экстренной посадки

По словам источника агентства ТАСС в оперативных службах, лайнер направляется в место назначение – московский аэропорт Шереметьево. Посадка ожидается около 9 вечера. Самолет вылетел из Иркутска, на борту находятся 155 человек. С начала месяца произошла уже серия сообщений о том, что на пассажирских самолетах заложены бомбы. В Некоторых случаях воздушные суда совершали экстренную посадку. Сообщения о минировании оказались ложными.