Пассажирский самолет, о минировании которого сообщил неизвестный, не будет менять курс или просить экстренной посадки

По словам источника агентства ТАСС в оперативных службах, лайнер направляется в место назначение – московский аэропорт Шереметьево. Посадка ожидается около 9 вечера. Самолет вылетел из Иркутска, на борту находятся 155 человек. С начала месяца произошла уже серия сообщений о том, что на пассажирских самолетах заложены бомбы. В Некоторых случаях воздушные суда совершали экстренную посадку. Сообщения о минировании оказались ложными.
2020-03-11T17:30:00+03:00
2020-03-11T17:30:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2603714-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:30, 11 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
Проблема медицины А так, в Европе и многих странах, меры предосторожности выше, чем в России, огласки больше, поэтому некоторым происходящее кажется паникой. Хотя на мой взгляд в такой ситуации — это нормально. Многие относятся к своему здоровью халатно и, может, эта ситуация заставит кого-то задуматься…