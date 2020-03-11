В Москве под наблюдением находятся около тысячи человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом

По словам вице-мэра Анастасии Раковой, сведения еще о семистах направлены в регионы. Это пассажиры, которые летели через столицу. Ракова добавила, что на сегодняшний день в городе было зафиксировано девять случаев заболевания коронавирусом. Один из тех, кто заболел, вылечился.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил на месяц проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч.

Законность указа мэра Москвы об ограничении на проведение в столице массовых мероприятий должен оценить суд. Об этом «Эху» сказал руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«В Москве два миллиона человек ежедневно пользуются метрополитеном. Можно пойти дальше и запретить пользоваться метрополитеном для того, чтобы не разносить разные вирусные заболевания. Получается явный дисбаланс в сторону запрета именно протестных акций. Это косвенно подтверждает, что истинная причина этого запрета – политическая, а не вопрос санитарно-эпидемиологической обстановки», — заявил он.

П.Чиков предположил, что ограничение массовых мероприятий может быть связано не с эпидемией коронавируса, а с нежеланием властей дать гражданам возможность выразить свое отношение к поправкам в Конституцию и, в частности, инициативе обнулить президентские сроки Владимира Путина. При этом П.Чиков отметил, что ради охраны здоровья граждан допускается введение ограничений свободы собраний.

Обратиться в суд могут организаторы, которым откажут в согласовании акции со ссылкой на указ Собянина, — пояснил Павел Чиков.