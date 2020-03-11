Российский рынок акций идет вниз вслед за снижением мировых цен на нефть

Падение усилит негативный прогноз ОПЕК по росту спроса в этом году из-за распространения коронавируса.

Российский рынок акций вновь находится под давлением и обновил минимумы дня, упав на 1,7% вслед за нефтью эталонной марки Brent. Это

следует из данных торгов Московской биржи, пишет агентство РИА Новости. Баррель Brent подешевел за последние часы на 4% — до чуть более 35,5 долларов. Цена начала снижаться, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей на 1 миллион баррелей в сутки. На этом фоне продолжает дешеветь российская национальная валюта – курс доллара поднялся почти до 72 рублей, евро – до 81,5. Ситуация усугубит отчет ОПЕК, в котором прогнозируется, что рост спроса на нефть в этом году будет ощутимо меньше, чем прогнозировалось ранее. Отмечается, что замедление мировой экономики связано с распространением коронавируса. Еще один фактор, который может повлиять на рынок — доклад Минэнерго США, в котором высказано предположение, что после срыва переговоров страны ОПЕК увеличат добычу в борьбе за рынок.

Ранее крупнейшие экспортеры нефти пытались договориться о снижении добычи, чтобы сгладить последствия коронавируса. Однако Россия не поддержала эту идею. В результаты цены на нефть рухнули почти на 30%.