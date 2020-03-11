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17:00, 11 марта 2020

Верхняя палата российского парламента сегодня одобрила закон о поправках в Конституцию

Документ поддержали 160 сенаторов и только один выступил против. Согласно официальным документам на сайте Совета Федерации, это был представитель Иркутской области, член КПРФ Вячеслав Мархаев. Еще три члена верхней палаты воздержались, в том числе, сенатор Тувы Людмила Нарусова. В ходе сегодняшнего обсуждения она раскритиковала идею голосования разом за весь пакет предложенных поправок.

Нарусова также раскритиковала принятие поправки депутата-единоросса Валентины Терешковой, которая позволяет Владимиру Путину вновь идти на президентские выборы. Она напомнила, что накануне, во втором чтении законопроекта о поправках, инициатива Терешковой была внесена не заблаговременно, а «с голоса».



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