В Норвегии отменены учения НАТО Cold Response

Как пояснили в командовании норвежской армии, решение принято в связи с тем, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля и важнее сохранить боевой потенциал вооруженных сил. Учения должны были стартовать завтра, в них планировалось задействовать до 15 тысяч военных стран-членов альянса.