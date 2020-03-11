Издание Tatler впервые в истории российских глянцевых журналов поместил на обложку женщину-трансгендера

Наталья Максимова в интервью апрельскому номеру рассказывает о смене пола и о том, как призналась в этом минувшей осенью, при том что в России к этому неоднозначное отношение. Максимова, как пишет журнал, известна в узких светских кругах Москвы и Парижа. Трансгендерные люди ранее появлялись на обложках только зарубежных изданий. В том числе Playboy, Vogue, Elle, Cosmopolitan, GQ, Time и других.