Россия и Белоруссия не смогли согласовать тарифы на прокачку энергоносителей в рамках ЕврАзЭС

Это один из двух вопросов, которые остаются нерешенными между Москвой и Минском, — сказал сегодня белорусский премьер Сергей Румас. Теперь оба вопроса, по его словам, могут вынести на рассмотрение президентов. Румас также добавил, что Белоруссия намерена ежемесячно покупать по 2 танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если удастся вновь наладить нормальные поставки из России.