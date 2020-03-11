Россия и Белоруссия не смогли согласовать тарифы на прокачку энергоносителей в рамках ЕврАзЭС

Это один из двух вопросов, которые остаются нерешенными между Москвой и Минском, — сказал сегодня белорусский премьер Сергей Румас. Теперь оба вопроса, по его словам, могут вынести на рассмотрение президентов. Румас также добавил, что Белоруссия намерена ежемесячно покупать по 2 танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если удастся вновь наладить нормальные поставки из России.
2020-03-11T16:31:00+03:00
2020-03-11T16:32:36+03:00
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16:31, 11 марта 2020
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