У правительства и Центробанка России достаточно ресурсов, чтобы обеспечить экономическую стабильность, — уверяет Путин

У правительства и Центробанка России достаточно ресурсов, чтобы обеспечить экономическую стабильность, — уверяет президент Владимир Путин. На встрече с инвесторами глава государства сказал, что Россия, по его мнению, пройдет нынешний период турбулентности довольно спокойно. Даже больше – Путин полагает, что у ключевых отраслей есть шансы выйти из нынешней ситуации более окрепшими и готовыми к дальнейшей конкурентной борьбе.