Рубль дешевеет на Московской бирже. Доллар подорожал на 51 копейку, евро – на 1 рубль

Снижение основных индексов составило чуть более одного процента. Все это происходит на фоне дешевеющей нефти, ее цена снизилась на 4%. Чуть ранее сегодня организация стран-экспортеров нефти опубликовала прогноз, в котором она не ожидает роста спроса на нефть в этом году. Это связано с распространением коронавируса. Сорт марки Brent сейчас торгуется чуть выше 35,5 долларов за баррель.