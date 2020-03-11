Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

За проголосовали 160 сенаторов, против – один, и трое воздержались. Теперь закон должны передать регионам для рассмотрения. Документ будет считаться одобренным, если его поддержит две трети региональных парламентов. Общероссийское голосование по законопроекту должно пройти 22 апреля. Между тем, сегодня в ходе обсуждения документа сенатор Людмила Нарусова сказала, что, по ее мнению, Госдума накануне во втором чтении приняла законопроект с поправкой депутата-единоросса Валентины Терешковой небезупречно. В частности, поправка не была внесена заблаговременно, а представлена с голоса, — подчеркнула Нарусова. Поправка Терешковой позволит Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах.