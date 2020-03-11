ОПЕК понизила прогноз-2020 по росту поставок вне ОПЕК до 1,8 млн баррелей в сутки

Это говорится в мартовском докладе организации.
По данным биржи, на фоне падения цены нефти на 4% рубль ускорил снижение и теряет к доллару 0,7 руб, к евро — более 1 руб.
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Это говорится в мартовском докладе организации.
По данным биржи, на фоне падения цены нефти на 4% рубль ускорил снижение и теряет к доллару 0,7 руб, к евро — более 1 руб.
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…