Украина ввела карантин на всей территории страны

Он продержится как минимум до третьего апреля.

Кабинет министров уже одобрил ограничения, согласно которым с завтрашнего дня в стране закроют учебные заведения и запретят собрания численностью более двухсот человек. Об этом у себя в Фейсбуке написала депутат Верховной рады Виктория Сюмар. Она также отметила, что Украина также ограничит перемещение через государственную границу. По её словам, из двухсот девятнадцати пропускных пунктов работать теперь будут только сорок девять.

В самом кабинете министров уже подтвердили, что карантин вводят по всей стране. При этом там отметили, что проведение массовых спортивных мероприятий всё же могут допустить, если их разрешат международные организации.

Также украинское правительство выделило сегодня около четырёх миллионов долларов на закупку средств индивидуальной защиты и запретило вывозить на экспорт товары противоэпидемиологического назначения.

Тем временем на территории Украины выявили только один случай заражения коронавирусом. Речь идёт о человеке, который приехал из Италии в город Черновцы на юго-западе страны.