У лидера шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы обнаружили коронавирус

Как сообщают ливанские СМИ, предположительно он мог заразиться после встречи с делегацией высокопоставленных иранцев, вернувшейся из Бейрута. Ее, кстати, возглавлял спикер парламента Ирана Али Лариджани, у которого тоже нашли вирус. В группировке «Хезболла» сообщение о болезни своего лидера не комментируют.
2020-03-11T16:04:00+03:00
2020-03-11T16:04:19+03:00
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16:04, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…