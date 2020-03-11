У лидера шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы обнаружили коронавирус

Как сообщают ливанские СМИ, предположительно он мог заразиться после встречи с делегацией высокопоставленных иранцев, вернувшейся из Бейрута. Ее, кстати, возглавлял спикер парламента Ирана Али Лариджани, у которого тоже нашли вирус. В группировке «Хезболла» сообщение о болезни своего лидера не комментируют.