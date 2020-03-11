Мосгорсуд оставил в силе постановление об аресте экс-полицейского, руководившего задержанием журналиста «Медузы»

Мосгорсуд оставил в силе постановление об аресте экс-полицейского Игоря Ляховца, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Против него ранее дал показания бывший подчиненный Денис Коновалов, также проходящий обвиняемым по этому делу.

На заседании Игорь Ляховец — бывший начальник отделения по контролю за наркотиками УВД по ЗАО – присутствовал по видеосвязи из СИЗО. Экс-полицейский сразу попросил 15 минут и зачитал заготовленную речь, в которой повторялась мысль о том, что все это дело — это плод художественного вымысла следователей, нет доказательств его причастности к преступлению, как и законных оснований для содержания его под стражей. Ляховец также заявил, что на него и его бывших подчиненных оказывают «колоссальное психологическое давление для получения необходимых показаний».

Адвокат экс-полицейского в свою очередь отметил, что тгосударство сделало Ляховца козлом отпущения, чтобы «задобрить» активную часть общества, выступившую в защиту Голунова. Суд, между тем, посчитал, что решение о помещении обвиняемого под стражу было законным и обоснованным, его оставили в силе. Также на заседании стало известно, что видеозаписи, которые снимались полицейскими при задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил адвокат корреспондента «Медузы» Сергей Бадамшин.

Экс-полицейский Денис Коновалов ранее дал признательные показания — он сказал, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову по указанию начальника Игоря Ляховца. Ляховец свою вину не признает. Он утверждал, что в деле было собрано достаточно доказательств виновности Голунова.