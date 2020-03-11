Бельгийский «Европейский фонд за демократию» внесен в реестр организаций, чья деятельность нежелательна в РФ

Бельгийский «Европейский фонд за демократию» внесен в реестр организаций, чья деятельность нежелательна на территории России. Как сообщает сегодня Генпрокуратура, установлено, что это организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Всего в списке Генпрокуратуры сейчас 20 таких организаций.
2020-03-11T15:31:00+03:00
2020-03-11T15:31:43+03:00
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15:31, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…