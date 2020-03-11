Бельгийский «Европейский фонд за демократию» внесен в реестр организаций, чья деятельность нежелательна в РФ

Бельгийский «Европейский фонд за демократию» внесен в реестр организаций, чья деятельность нежелательна на территории России. Как сообщает сегодня Генпрокуратура, установлено, что это организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Всего в списке Генпрокуратуры сейчас 20 таких организаций.