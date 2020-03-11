Профильный комитет СФ рекомендовал палате одобрить закон о поправке к Конституции

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству одобрил на заседании в среду закон об изменениях в конституции и рекомендовал палате поддержать его. Ранее Госдума приняла документ в третьем чтении. Поправки в Конституцию России не предполагают пожизненного президентства, — сказал лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
2020-03-11T15:03:00+03:00
2020-03-11T15:08:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2603592-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:03, 11 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…