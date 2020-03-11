Профильный комитет СФ рекомендовал палате одобрить закон о поправке к Конституции

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству одобрил на заседании в среду закон об изменениях в конституции и рекомендовал палате поддержать его. Ранее Госдума приняла документ в третьем чтении. Поправки в Конституцию России не предполагают пожизненного президентства, — сказал лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.