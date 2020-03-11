Организаторы спортивных мероприятий вносят изменения в порядок их проведения в соответствии с распоряжения мэра Москвы

Документ ограничивает максимальное количество зрителей пятью тысячами. В планах федерации фигурного катания России, которая анонсировала прокаты с участием спортсменов сборной России было собрать более чем 10 тысячную аудиторию во дворце Мегаспорт 29 марта, но теперь чтобы не ущемить интересы зрителей устроителям шоу придется закрыть верхний ярус, но при этом добавить еще один спектакль, который пройдет в тот же день. Футбольный ЦСКА приостановил продажу билетов на матч чемпионата России с «Уфой». Болельщикам объяснили, что сейчас разрабатывается новая билетная программа на экстренный случай. Проблема в том, что у клуба больше 7 тысяч владельцев абонементов. Невозможно купить билеты на матчи хоккейного ЦСКА, а также на решающую встречу «Спартака» и «Динамо» в рамках первого клуба Кубка Гагарина.

Ограничения на проведения спортивных соревнований будут действовать до 10 апреля.