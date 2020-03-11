Видеозапись задержания полицейскими Ивана Голунова была уничтожена

Об этом рассказал представитель журналиста во время апелляции на арест обвиняемых.

Видеозапись, которую вели бывшие полицейские Роман Феофанов и Максим Уметбаев при задержании Голунова 6 июня 2019 года, была уничтожена. Об этом на заседании в Мосгорсуде рассказал адвокат Сергей Бадамшин, не уточнив, при каких обстоятельствах это произошло. Слова представителя Голунова приводит «Интерфакс».

На заседании рассматриваются жалобы на арест фигурантов дела – помимо Феофанова и Уметбаева, в их числе экс-полицейские Акбар Сергалиев и Денис Коновалов, а также их бывший начальник Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором подброса наркотиков. Ему суд уже отказал, оставив под стражей в СИЗО. Такое же решение было вынесено и в отношении Уметбаева. На заседании он извинился перед журналистом за то, что ударил его во время задержания. Экс-полицейский признал, что его действия были непрофессиональны, и сказал, что ему стыдно за свой поступок.

В своем телеграм-канале Голунов поблагодарил Уметбаева за извинения и выразил надежду, что разбирательство будет проведено справедливо.