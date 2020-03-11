В Дагестане полиция разыскивает трех жителей Дербента, которые уехали в Грозный и не вернулись

Как сообщает Медиазона, родственники полагают, что их похитили чеченские силовики. Один из дагестанцев ранее выложил в соцсетях ролик с оскорблениями Рамзана Кадырова. В МВД Дагестана говорят о том, что идет розыск пропавших.
2020-03-11T14:31:00+03:00
2020-03-11T14:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…