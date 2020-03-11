В Дагестане полиция разыскивает трех жителей Дербента, которые уехали в Грозный и не вернулись

Как сообщает Медиазона, родственники полагают, что их похитили чеченские силовики. Один из дагестанцев ранее выложил в соцсетях ролик с оскорблениями Рамзана Кадырова. В МВД Дагестана говорят о том, что идет розыск пропавших.