Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз демократов во второй «супервторник»

Об этом сообщают американские СМИ.

Победа Байдена над Берни Сандерсом в Мичигане, а также в Айдахо, Миссури и Миссисипи нанесла серьезный удар по его сопернику, который отчаянно пытается активизировать свою увядающую кампанию, пишет сайт Голоса Америки. Сандерс еще может избежать полного поражения, когда станут известны результаты голосования в штатах Северная Дакота и Вашингтон, но там гораздо меньше кандидатов партийного съезда, чем в названных ранее, где Байдена активно поддержал рабочий класс и афроамериканцы, имеющие большое значение для официальной победы кандидата от Демпартии, пишет обозреватель. После того, как кампания бывшего вице-президента оказалась на грани краха всего пару недель назад, Байден «отыгрался» в Южной Каролине и неожиданно одержал разгромную победу над соперником в столь же «урожайный» на делегатов вторник.

Национальный комитет демократов сообщил, что из-за коронавируса в предстоящие выходные дебаты между кандидатами пройдут без участия зрителей. Голосование накануне оказалось, по сути, первым, когда выбор избирателей фактически сократился до двух человек, отмечает портал Голос Америки.



Сайт отмечает, что в 2016 году Мичиган стал для Дональда Трампа одним из трех штатов, которые принесли действующему президенту преимущество в коллегии выборщиков.