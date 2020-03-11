Политики и спортивные организации меняют свои планы из-за ограничений со стороны столичных властей

Те объясняют их борьбой с распространением коронавируса.

Движение «Гражданское сообщество» в заявках для мэрии сократило численность митингов против изменения Конституции, которые хотят провести двадцать первого и двадцать второго марта. Раньше они писали о двадцати пяти тысячах участников, а сейчас указали только по четыре с половиной тысячи. Один из организаторов акций Михаил Светов сказал «Эху Москвы», что люди должны иметь право высказать своё мнение по этому вопросу, а если бы в стране действительно была опасная эпидемия, то власти перенесли бы голосование по поправкам в Основной закон страны.

Также решение мэрии повлияло и на столичный спорт. Официальных заявлений от профессиональных лиг еще не поступало, но ЦСКА сегодня объявил о том, что приостанавливает продажу билетов на домашние игры своих футбольных и хоккейных команд. Там пообещали вернуть деньги тем, кто не сможет попасть на стадионы и сказали, что будут готовы переработать план по выпуску билетов в связи с новыми ограничениями.

Распоряжение о том, что в Москве нельзя проводить мероприятия с участием более пяти тысяч человек вчера подписал мэр Сергей Собянин. В связи с этим уже отменили фестиваль «Крымская весна», который должен был пройти 15 марта. Эти меры продлятся как минимум до десятого апреля.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Москве с прошлого четверга. Он подразумевает особый контроль за теми, кто недавно приехал из-за рубежа.