Госдума в окончательном третьем чтении одобрила поправки в Конституцию

«За» проголосовали 383 депутата, «против» ни одного, воздержались 43 парламентария.

Ко второму чтению, которое прошло накануне, как сообщалось, было внесено около 400 поправок. Среди них – инициатива Валентины Терешковой. Депутат от «Единой России» предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. Эта поправка позволяет Путину сохранить за собой пост главы государства до 2036 года.

О том, что Владимир Путин будет вечным президентом речи не идет, — уверял сегодня в Госдуме лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Негативную реакцию на предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина Хинштейн увидел лишь в зарубежной прессе. «Единоросс» связал это с тем, что оппоненты за рубежом, как он выразился, «боятся сильного президента и сильной России».

Вопрос о том, что Владимир Путин остается, был решенным, всего лишь появился подходящий повод об этом объявить, — сказал в нашем эфире политолог Станислав Белковский.

Между тем, сегодняшнее заседание в Госдуме сопровождалось одиночными пикетами у здания нижней палаты. Участники выступали против узурпации власти. Не обошлось без задержаний.

Возле одного из подъездов Госдумы по очереди вставали люди разных возрастов с плакатами. На них было написано: «Нет вечному правлению Путина», «Обнуление сроков — узурпация власти», «Долой новую монархию!». Сначала у здания на Охотном ряду в основном были члены партии «Яблоко», позже подошёл «Левый фронт» вместе с Сергеем Удальцовым. Нельзя допустить, чтобы обнулились сроки Путина и он переизбравшись продолжил править страной до 2036-го года, сказал «Эху Москвы» Удальцов.

Ситуация в стране если всё останется по-прежнему станет ещё хуже, опасается муниципальный депутат района Покровское-Стрешнево, яблочница Екатерина Семеновская. У неё был плакат «Нам не нужен просроченный президент».

К каждому пикетчику подходили полицейские и просили показать документы. Один молодой человек сделать это отказался, позже его задержали и отвезли в ОВД. Пикетчики говорили журналистам, что власть плюёт на закон и народ. Некоторые признавались, что устали бояться и молчать.

Метрах в 30 от противников поправок стоял активист НОД с плакатом «За приоритет конституции в нашем правовом пространстве». К нему вопросов у полиции не возникло.

Тем временем, координатор прокремлевской группировки НОД, депутат Евгений Федоров сказал, что «Национальное освободительное движение» планировало митинг в поддержку поправок в Конституцию с количеством участников до 400 тысяч человек, но отменяет эту акцию из-за распоряжения мэра Сергея Собянина.