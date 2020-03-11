Суд оставил в СИЗО бывшего полицейского Уметбаева, обвиняемого в попытке фальсификации доказательств по делу Голунова

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего полицейского Максима Уметбаева, которого обвиняют в попытке фальсификации доказательств по делу Ивана Голунова. Ранее он признал, что дал журналисту пощечину и попросил прощения. Между тем, бывший полицейские отрицает, что участвовал в сговоре по подбросу наркотиков. Напомним, — всего по делу проходят пятеро бывших полицейских.
2020-03-11T13:33:00+03:00
2020-03-11T13:35:40+03:00
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13:33, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…