Суд оставил в СИЗО бывшего полицейского Уметбаева, обвиняемого в попытке фальсификации доказательств по делу Голунова

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего полицейского Максима Уметбаева, которого обвиняют в попытке фальсификации доказательств по делу Ивана Голунова. Ранее он признал, что дал журналисту пощечину и попросил прощения. Между тем, бывший полицейские отрицает, что участвовал в сговоре по подбросу наркотиков. Напомним, — всего по делу проходят пятеро бывших полицейских.