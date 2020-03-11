В Крыму решили не отменять концерты и другие мероприятия по случаю шестой годовщины вхождения полуострова в состав РФ

Власти объявили, что 16 марта в Симферополе состоятся торжественное собрание и концерт. В центре города будет работать ярмарка, входе которой планируются молодежные флэшмобы и спортивные мероприятия. Также из столицы Крыма стартует авто-мотопробег мотоклуба «Ночные волки».