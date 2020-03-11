В Крыму решили не отменять концерты и другие мероприятия по случаю шестой годовщины вхождения полуострова в состав РФ

Власти объявили, что 16 марта в Симферополе состоятся торжественное собрание и концерт. В центре города будет работать ярмарка, входе которой планируются молодежные флэшмобы и спортивные мероприятия. Также из столицы Крыма стартует авто-мотопробег мотоклуба «Ночные волки».
2020-03-11T13:33:00+03:00
2020-03-11T13:34:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2603528-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:33, 11 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…