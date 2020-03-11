Европе грозит экономический шок, сопоставимый с кризисом 2008 года

Об этом предупредила председатель Европейского Центрального банка Кристин Лагард. По ее словам, это произойдет, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса. Сейчас руководство банка изучает все доступные инструменты, готовясь к заседанию на этой неделе.
2020-03-11T13:31:00+03:00
2020-03-11T13:32:41+03:00
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13:31, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…