Госдума приняла в третьем окончательном чтении внесенный президентом закон о поправках в Конституцию

«За» проголосовали 383 депутата, воздержались 43, «против» никого не было.

Напомним, — накануне состоялось голосование во втором основном чтении. Среди одобренных поправок — исключение слова «подряд» в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо. Кроме того, принята поправка об обнулении предыдущих президентских сроков.

«Никто не говорит о том, что Владимир Путин будет вечным президентом» — заявил «единоросс» Александр Хинштейн. По мнению Хинштейна, негативная реакция в западной прессе говорит о том, что оппоненты за рубежом боятся сильного президента и сильной России.