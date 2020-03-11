Суд Нью-Йорка сегодня назначит наказание голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, которого в феврале суд присяжных признал виновным в изнасиловании и совершении сексуальных действий насильственного характера. Максимальное наказание, которое грозит Вайнштену, 29 лет тюрьмы.

Адвокаты опального голливудского продюсера Харви Вайнштейна попросили суд назначить их подзащитному минимальное наказание — 5 лет тюрьмы. В феврале жюри присяжных признали Вайнштейна виновным по двум статьям обвинения — в совершении сексуальных действий насильственного характера и изнасиловании третьей степени (наименее тяжкой). Жертвами этих преступлений Вайгштейна стали ассистент продюсера Мими Хэлей в 2006 году и начинающая актриса Джессика Манн в 2013-м. По трем пунктам обвинения Вайнштейна оправдали, включая самое тяжелое — два эпизода хищнического сексуального насилия и изнасилование первой степени. Максимальное наказание, которое грозит Вайнштейну 29 лет лишения свободы. Учитывая возраст 67-летнего продюсера, он может провести в заключении остаток своих дней. После оглашения приговора находившийся до того под залогом Вайнштейн был взят под стражу в зале суда. Из которого его отвезли в больницу из-за плохого самочувствия. В тюрьму в итоге он прибыл только на прошлой неделе.

В своем прошении о назначении Харви Вайнштейну минимального наказания, его адвокаты ссылаются на пожертвования продюсера на благотворительность, возраст, состояние здоровья и отсутствие предыдущих судимостей.