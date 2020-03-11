В Челябинске отменили концерт панк-группы «Порнофильмы»

Владельцы площадки, где должно было состояться выступление, приняли такое решение после предупреждения из полиции.

Челябинский клуб «Галактика развлечений» расторг договор о проведении концерта «Порнофильмов», который должен был пройти сегодня. Как пишет интернет-издание 74.ru, организаторы получили письмо из полиции, в котором сообщалось, что тексты песен группы содержат нецензурную брань, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей и тому подобное.

При этом на некоторых сайтах все еще продолжают продавать билеты на концерт с указанием старой площадки. В соцсетях группы говорится, что выступление было перенесено из «Галактики развлечений». Тех, кто купил билеты, обещают оповестить о новом месте концерта с помощью СМС или email-рассылки. Пока же никакой информации об этом нет.

По данным портала 66.ru, под угрозой оказалось и выступление «Порнофильмов» в Екатеринбурге, намеченное на 12 марта. Его потребовала отменить общественная организация «Уральский родительский комитет», которая написала жалобу в прокуратуру.

9 марта «Порнофильмы» уже провели в Екатеринбурге концерт в рамках тура в поддержку нового альбома. Тогда проблем с площадкой не возникло.