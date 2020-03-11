У Центробанка и правительства достаточно ресурсов чтобы сохранять макроэкономическую устойчивость, — заявил президент Владимир Путин. Сегодня в своей резиденции Ново-Огарево он встречается с инвесторами.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава государства сказал, что у ключевых отраслей производства России есть все шансы выйти из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными. Путин пообещал сделать все возможное, чтобы создать условия для работы инвесторов и обеспечить безопасность капиталовложений.

В свою очередь, присутствующий на встрече премьер Михаил Мишустин добавил, что создана комиссия для повышения устойчивости экономики. Он также сказал, что в четверг Кабмин рассмотрит законопроект о защите инвестиций.