Движение «Гражданское общество» подало в мэрию новые уведомления о проведении митингов против поправок в Конституцию

Представители движения «Гражданское общество» подали в мэрию Москвы два новых уведомления о митингах против изменения Конституции и обнуления президентских сроков Владимира Путина.

В заявке пришлось уменьшить численность из-за распоряжения мэра Сергея Собянина, который на фоне распространения коронавируса запретил массовые акции с количеством участников более пяти тысяч человек, — рассказал «Эху Москвы» председатель движения «Гражданское общество» Михаил Светов. Светов уточнил, что речь идет о митингах 21 и 22 марта на проспекте Сахарова.