Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего полицейского Максима Уметбаева, обвиняемого по делу журналиста Голунова

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего полицейского Максима Уметбаева, обвиняемого в попытке фальсификации доказательств по делу Ивана Голунова. Об этом сообщает наш корреспондент из Басманного суда Москвы. Уметбаев останется под стражей до 29 марта.

Ранее он признал, что ударил Голунова. На сегодняшнем заседании бывший сотрудник УВД извинился за этот поступок. Он сказал, что ему стыдно и что он приносит извинения. Уметбаев добавил, что рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Он также выразил надежду, что и в отношении него разбирательство будет справедливым.

Дело на пятерых полицейских завели в январе. По версии следствия, они сфабриковали улики по делу о незаконном сбыте наркотиков в отношении журналиста сайта «Медузы» Ивана Голунова.