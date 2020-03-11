Авиакомпания «Победа» с завтрашнего дня приостанавливает полеты в Израиль

Об этом сообщает агентство ТАСС. Решение связано с запретом на въезд в Израиль для иностранных туристов на фоне распространения коронавируса. Полеты в Эйлат приостановлены до 12 мая. Завтра и в субботу «Победа» отправит в Израиль пустые самолеты, чтобы вывезти туристов.
2020-03-11T12:32:00+03:00
2020-03-11T12:34:09+03:00
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12:32, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…