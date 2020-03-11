Авиакомпания «Победа» с завтрашнего дня приостанавливает полеты в Израиль

Об этом сообщает агентство ТАСС. Решение связано с запретом на въезд в Израиль для иностранных туристов на фоне распространения коронавируса. Полеты в Эйлат приостановлены до 12 мая. Завтра и в субботу «Победа» отправит в Израиль пустые самолеты, чтобы вывезти туристов.