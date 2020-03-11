Движение «Гражданское общество» подало в мэрию новые уведомления о проведении митингов против поправок в Конституцию

Представители движения «Гражданское общество» подали в мэрию новые уведомления о проведении митингов против поправок в Конституцию и обнуления президентских сроков Владимира Путина. Теперь планируется провести акцию с количеством участников до пяти тысяч человек. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал председатель движения Михаил Светов.

Вчера мэр Сергей Собянин выпустил распоряжение, согласно которому до 10 апреля в Москве запрещаются массовые акции численностью более 5 тысяч человек. Официальная причина – распространение коронавируса.

После публикации распоряжения об отмене митинга за поправки в Конституцию объявили представители прокремлевской группировки НОД. Координатор движения Евгений Федоров сказал, что планировалась акция с участием до 400 тысяч человек, но пришлось руководствоваться приказом мэра.