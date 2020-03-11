Александр Большунов стал первым российским обладателем Кубка Мира по лыжным гонкам

До Большунова из отечественных спортсменов трофей выигрывали Александр Завьялов в 80 годы и Владимир Смирнов в 90-е, но последний принял гражданство Казахстана, так что российских спортсменов в списке до сих пор не было. Большунов взлетел на вершину еще на Олимпийских Играх в Пхенчхане, где он завоевал 4 медали. Хотя среди них не оказалось ни одной золотой, потенциал нашего лыжника был очевиден и он доказал его в новом сезоне. Почти в одиночку он сражался со всей сборной Норвегии, которая и применяла командную тактику и даже о шла против правил, но остановить его было невозможно. Большунов выиграл Тур-де-Ски, а теперь и общий зачет Кубка Мира, но праздник ему все же немного испортили. Норвежцы отказались ехать на заключительные этапы в Америку и Большунов получил кубок досрочно и не в борьбе, хотя с преимуществом почти в 500 очков это было вопросом времени.

Рекордсменом в Кубке Мира остается норвежец Бьорн Дэли, который побеждал по итогам сезона шесть раз.