В российских космических ракетах нашли дефектные детали

Сейчас уже ведутся работы по их замене.

Во внутренних крепежах двух ракет «Протон-М» использовались ненадёжные болты. Эти детали были перекалены на производстве, что плохо сказалось на их прочности, — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева. По её данным, сейчас эти болты дорабатываются на «Байконуре».



Ракеты, о которых идёт речь, должны были запустить в космос в марте и в июле этого года. Первая нужна для вывоза на орбиту двух телекоммуникационных спутников «Экспресс». Этот запуск отложили до мая. А вторая предназначена для полёта на Марс.

Второй аппарат намерены использовать в рамках программы ExoMars 2020, которую «Роскосмос» организует вместе с Европейским Космическим агентством. Предполагается, что этот «Протон» вывезет на орбиту Красной планеты зонд, который в 2021-ом году понадобится для полноценной работы марсохода этой программы «Розалинд Франклин».

Сайт РБК тем временем пишет, что в «Роскосмосе» создали специальную комиссию для того, чтобы найти виновных в использовании дефектных болтов.